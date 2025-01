Trapani, Repesa: "Ho cambiato tutti per dare un messaggio"

Queste le parole di Jasmin Repesa nella sala stampa del Taliercio, alla fine del 91-82 con cui la Reyer Venezia ha avuto la meglio della sua Trapani: "Non sono soddisfatto, non abbiamo giocato con il giusto livello di concentrazione. Basta vedere i numeri, queste percentuali, sofferenza a rimbalzo, solo 12 assist. Abbiamo giocato contro una squadra simile a noi, contro la quale si deve muovere la palla per fare in modo che la difesa si apra. Non siamo stati concentrati, non siamo stati fluidi. Quando il rendimento dei giocatori più importanti è come stasera, è difficile vincere la partita. Il rendimento dei nostri giocatori che dovrebbero dare di più è stato molto sottotono. In difesa non ne parlo. Ci sono stati tanti problemi. In attacco la cosa principale è la mancanza di concentrazione e il fatto che alla fine abbiamo smesso di giocare. Motivo per cui li ho cambiati tutti alla fine per dare un messaggio alla squadra. Non si può fare così. Si può perdere, soprattutto con squadra come Venezia, ma giocando come hanno fatto quei cinque (Robinson-Galloway-Petrucelli-Alibegovic-Horton, nda) in 2' arrivando dalla parità al -10 senza provare a ribaltare la partita è molto sbagliato. Ed è la cosa che più mi ha offeso".