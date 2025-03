Milano, a Madrid serve una Real Olimpia per l'impresa

Anche il Real Madrid si gioca tanto stasera e in generale in queste ultime 4 giornate in cui avrà tutti scontri diretti: dopo l'Olimpia volerà a Belgrado per affrontare la Stella Rossa, poi affronterà Paris in casa prima di chiudere ancora in Serbia contro il Partizan. "Lotteremo e combatteremo - ha detto Chus Mateo - senza pensare alla prossima partita: dovremo affrontarle una alla volta. Milano? È una grande squadra con giocatori di qualità come Mirotic, Leday, Shields, Causeur, per il quale abbiamo un affetto speciale qui, Bolmaro". Domenica nel big match vinto a Malaga è rimasto a riposo Facundo Campazzo - che è dato in recupero per stasera - mentre Bruno Fernando ha lasciato il campo dopo pochi minuti per un problema alla coscia: meno certo il suo impiego contro l'EA7.