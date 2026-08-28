Qualificazioni Mondiali: l’Italia apre la seconda fase perdendo 78-76 con la Bosnia ed Erzegovina

Ritrovati due pilastri della Nazionale come Simone Fontecchio e Nicolò Melli, l’Italia di Luca Banchi si presenta sul parquet della SKPC Mejdan di Tuzla per la sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, primo match della seconda fase delle qualificazioni al Mondiale 2027. Gli Azzurri provano a imporre il proprio ritmo già nel quarto inaugurale, spinti soprattutto dai canestri di Fontecchio e Tessitori, e toccano il +5, ma i bosniaci non si lasciano staccare, riuscendo pure a finire avanti 18-17 la frazione, grazie a una perfetta azione in contropiede. La formazione di casa sfrutta il momento favorevole e sale lei sul +10 nel secondo quarto, favorita anche da un attacco azzurro che si ritrova improvvisamente sterile. Mentre Kamenjas e Nurkic continuano a trascinare la Bosnia, i ragazzi di Banchi riescono infatti a sommare solo dieci punti in altrettanti minuti e all’intervallo si ritrovano così a inseguire 34-27.