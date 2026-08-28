Volley: Nazionale maschile, Argilagos raggiunge gruppo a Messina

28 Ago 2026 - 12:46
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Bryan Argilagos, giovane palleggiatore in forza alla Cuneo Volley, si è unito in queste ore al gruppo azzurro impegnato nel collegiale di Messina. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, viste le ulteriori due gare ravvicinate in programma, e per evitare sovraccarichi di lavoro, ha dunque deciso di convocare un altro atleta per dare manforte al comparto dei palleggiatori presenti in squadra. Argilagos, atleta classe 2007, ha già lavorato con il gruppo azzurro a Cavalese nel mese di giugno ed è stato inserito nella long list della VNL 2026. Giannelli e compagni saranno impegnati nelle gare amichevoli del torneo FIPAV Cup Men Elite: la prima, questa sera alle ore 20 contro Cuba, e l'altra il 30 agosto alle ore 21 contro il Brasile. 

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