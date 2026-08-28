Basket, ad Trento: "Al via campagna abbonamenti, pubblico fattore decisivo"

"Ci attende una stagione che si preannuncia estremamente impegnativa su tutti i fronti ed è per questo che avere il nostro pubblico sempre al nostro fianco sarà, ancora una volta, un fattore decisivo. Le diverse formule che abbiamo studiato permettono a chiunque di abbonarsi, fermo restando che la tessera rimane lo strumento più economico per vivere a 360 gradi l'emozione del palazzetto, compreso tutto l'intrattenimento che proponiamo prima e dopo ogni gara". Lo ha dichiarato Andrea Nardelli, ad di Dolomiti Energia Trentino, annunciando l'avvio della campagna abbonamenti che scatterà alle 17 di lunedì. "Con il lancio del 'Pacchetto XL' abbiamo poi voluto fare un ulteriore passo verso i nostri sostenitori, mettendo a disposizione una formula ricca di servizi e vantaggi: dai benefit esclusivi del Trust fino all'opportunità di seguire la squadra e su Lbatv a un prezzo particolarmente vantaggioso - ha aggiunto Nardelli -. A tutto questo si aggiunge la novità della possibilità di rivendere il proprio posto recuperando la quota del biglietto: un'innovazione pensata per venire incontro alle esigenze dei tifosi più affezionati e permettere loro di sfruttare al meglio il proprio abbonamento. È anche un modo concreto per ringraziare chi, in questi anni, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e continua a essere una parte fondamentale della nostra squadra".