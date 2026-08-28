Vuelta: Leknessund vince la settima tappa, Pogacar sempre maglia rossa

28 Ago 2026 - 17:48
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Il norvegese Andreas Rikardsen ha vinto per distacco la 7/a tappa della Vuelta di Spagna da Vall d'Alba ad Aramon Valdelinares di 149.8km con arrivo in salita. Con un affondo sull'ultima asperità di giornata, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto di +0.34" il compagno di squadra e connazionale Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) e di +0.47'' il belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) arrivato con 4'23" di ritardo conserva comunque la maglia rossa di leader della generale. Il vincitore dell'ultimo Tour de France in ha ulteriormente allungato il suo vantaggio in classifica generale, ora ha 3'50" sullo spagnolo Enric Mas (Movistar) e 4'50" sull'altro sloveno Primoz Roglic (Red Bull). Domani è in programma l'8/a tappa la Puçol-Xeraco di 171km, una frazione quasi totalmente pianeggiante e adatta ai velocisti.

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