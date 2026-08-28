Atletica, Battocletti niente finale di Diamond League

Nadia Battocletti chiude in anticipo la stagione su pista. La campionessa trentina ha deciso di rinunciare sia alla finale della Diamond League, in programma il 4 e 5 settembre a Bruxelles, sia ai campionati del mondo Ultimate, previsti dal 11 al 13 settembre a Budapest. A confermare la scelta è stato il padre e allenatore Giuliano Battocletti, intervenuto nel gruppo Facebook del fan club dedicato alla figlia, "Nadia delle Meraviglie". Una decisione che riguarda soprattutto la programmazione della stagione e la necessità di guardare già ai prossimi appuntamenti internazionali. Battocletti era qualificata per la finale della Diamond League, ma il padre ha definito la competizione "una gara inutile", spiegando che non assegna medaglie e che, a suo giudizio, rappresenta soprattutto un appuntamento legato allo spettacolo. La ragione principale della rinuncia, però, è un'altra e guarda già al prossimo inverno. "Nadia a dicembre deve già essere in palla", ha spiegato Giuliano Battocletti, ricordando la presenza degli Europei di cross. La scelta consente dunque alla mezzofondista trentina di anticipare il periodo di preparazione in vista dei prossimi obiettivi. Dopo il successo ottenuto a Chorzow, Nadia Battocletti avrebbe quindi già concluso la propria stagione su pista, concentrandosi ora sulla preparazione dei prossimi appuntamenti.