Torna l'Eurolega: Milano debutta a Montecarlo, c'è l'Efes per Bologna

La settimana europea delle italiane: in campo anche Venezia e Trento in EuroCup e Reggio Emilia e Tortona in Champions League

Comincia questa settimana la competizione più attesa dagli appassionati di basket: l'Eurolega, vinta lo scorso anno dal Panathinaikos. Il livello sarà altissimo anche in questa nuova edizione ai nastri di partenza, in cui l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna dovranno necessariamente sgomitare per recitare un ruolo da protagonista, già dalla gara di debutto contro Monaco ed Efes.

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

Seconda gara di EuroCup per l'Umana Reyer Venezia, vincente e convincente al debutto contro Salonicco. Trasferta slovena per affrontare la Cedevita Olimpija Lubiana, che nel Round 1 ha sorpreso molti superando il Cluj. Perfetto inizio quindi per la formazione di Mitrovic, che nella scorsa edizione aveva vinto appena una gara.

Subito occasione di riscatto dopo la sconfitta in LBA Serie A per Reggio Emilia, pronta ad aprire il cammino in Champions League contro i lituani del Rytas Vilnius.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

Trento in campo per confermare le belle impressioni suscitate all'esordio in EuroCup contro Gran Canaria (nonostante la sconfitta) e in LBA Serie A (successo su Reggio Emilia). Alla T Quotidiano Arena arriva il Trefl Sopot, sconfitto ai supplementari nel Round 1 da Ulm grazie al canestro a 2" dalla sirena di Justinian Jessup.

Il parquet del PalaFerraris si accende per l'inizio del viaggio in Champions League di Tortona: i primi avversari saranno i NINERS di Chemnitz.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

L'Olimpia debutta in trasferta contro l'AS Monaco, ancora alle prese con il recupero di Mike James dall'infortunio che gli ha fatto saltare la pre-season. Resta una sfida delicata per Milano, così introdotta dal GM Stavropoulos ai nostri microfoni: "L'Eurolega è un torneo molto impegnativo, ogni anno diventa più difficile. Inizieremo con una partita complicata, ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo che è arrivare ai playoff".

VENERDÌ 4 OTTOBRE

L'esordio nella competizione per Bologna sarà in casa contro l'Anadolu Efes Istanbul, la squadra che ha infranto i sogni bianconeri ai play-in nella passata edizione di Eurolega. Le V Nere giocheranno all'Unipol Arena e non alla Segafredo Arena, che nel 2023/24 ha regalato delle memorabili notti europee.

AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (giovedì 3 ottobre, 19:00)

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes Istanbul (venerdì 4 ottobre, 21:00)

EUROCUP

Cedevita Olimpija Lubiana-Umana Reyer Venezia (martedì 1 ottobre, 20:00)

Dolomiti Energia Trento-Trefl Sopot (mercoledì 2 ottobre, 20:00)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Pallacanestro Reggiana-Rytas Vilnius (martedì 1 ottobre, 20:00)

Bertram Derthona Tortona-NINERS Chemnitz (mercoledì 2 ottobre, 20:30)

