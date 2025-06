Milano, presentato il ds Baiesi. Stavropoulos saluta Mirotic: "Ha dato tutto fino all'ultimo"

Sulla stagione passata: “Abbiamo commesso degli errori, mi viene in mente Josh Nebo, che abbiamo aspettato dopo il primo infortunio e quando si è verificato il secondo forse era già tardi e non c’era una soluzione che ci convincesse. In generale, non vorremmo prendere giocatori tanto per prenderli. Abbiamo provato a rimediare, non voglio fare nomi di giocatori che hanno reso meno di quanto ci aspettavamo, ma qualche volta capita di non riuscirci. Quello che abbiamo sbagliato farà parte del nostro bagaglio di errori da non commettere ancora. Però non dobbiamo dimenticarci che siamo gli stessi che avevano vinto tre scudetti consecutivi. E siamo già al lavoro per costruire una squadra che sia competitiva per i playoff di EuroLeague e possa tornare a vincere il campionato”.