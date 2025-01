In previsione della trasferta in casa del Fenerbahce (palla a due alle 18.30), Achille Polonara ha parlato ai canali ufficiali della Virtus Segafredo Bologna alla sua ex squadra: "Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa. Ci attende una sfida difficile in un campo ostico, ma siamo anche consapevoli che possiamo competere con chiunque se giochiamo la nostra pallacanestro"