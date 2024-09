Polonara è ancora super: Trapani lo voleva, la Virtus se lo gode

SUPERCOPPA

La grande prova in Supercoppa certifica la rinascita dell'ala di Bologna, che ha superato i gravi problemi di salute di un anno fa

La Supercoppa lo esalta sempre: Achille Polonara è sempre più primo nella classifica dei punti segnati nella competizione, grazie alla straordinaria prova che ha fatto sognare Bologna, senza lieto fine. Una risposta netta, chiara, dopo le voci di mercato delle ultime ore che lo avevano accostato a Trapani. La neopromossa ha alzato il pressing, che Polonara avrebbe però respinto, ribadendo la sua volontà di essere protagonista con la Virtus.

18 punti in 27 minuti, 4 bombe a segno su 7 tentate (alcune clamorose), 4 rimbalzi, 2 stoppate e 1 assist, per 22 di valutazione: il migliore della Virtus, secondo solo a Josh Nebo tra tutti i giocatori sul parquet. Numeri che raccontano come Polonara abbia preso per mano Bologna nel momento più delicato, rispondendo al grande ritorno di Milano dopo lo scatto iniziale della squadra di Banchi.

© IPA

Non è bastato per avere la meglio, ma per il coach e per il club la sua partita è una notizia eccellente, che certifica il completo recupero di un atleta che un anno fa faceva i conti con gravi problemi di salute. Una certezza in più da cui ripartire, in attesa di integrare al meglio tutti i nuovi (da Clyburn a Morgan), che hanno già fatto vedere cose interessanti.

Per essere protagonista fino in fondo Banchi ha bisogno di tutti, soprattutto di chi come lui ha grande esperienza e determinazione, che si sommano alla sua grande voglia di riprendersi quello che il grande spavento sembrava potesse toglierli: il basket. Alle tante battaglie vinte in campo, Polonara aggiunge anche quella con il tumore e la chemioterapia. A testimoniarlo, oltre alle giocate, anche i capelli: sono ricresciuti e Achille li ha colorati di biondo platino, come a sottolineare ulteriormente la loro (e la sua) rinascita.