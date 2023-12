LA VIRTUS SORRIDE

54 giorni dopo l'intervento per l'asportazione del tumore, il lungo della Virtus torna a giocare accolto da un abbraccio collettivo da brividi della Segafredo Arena e di tutto il basket italiano

Bentornato Achille!

















© twitter 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quel maledetto 8 ottobre, giorno della sua ultima partita contro Varese, è alle spalle. La seconda vita di Achille Polonara è iniziata quando Luca Banchi l'ha chiamato, a 43 secondi dalla fine del primo quarto della partita di ieri contro Tortona. Il boato della Segafredo Arena, sotto gli occhi commossi della moglie Erika e di tutti i tifosi italiani di basket: Polonair is back.

Nell'ultimo quarto, poi, l'apoteosi. Il primo canestro con un appoggio comodo, poi una tripla - la sua prima in stagione - a coronare una domenica che non dimenticherà mai. A 54 giorni dall'intervento, Polonara è tornato a fare ciò che più ama: “Sono stati due mesi molto lunghi e pesanti - ha detto a fine partita - sono felice di essere tornato, d’ora in poi non voglio più pensare al passato e spero di non avere più problemi di salute. Ora ci attende una settimana tosta con due partite in casa e domenica la sfida a Milano. Cercheremo di essere pronti, per ora ci godiamo questa partita”.

Evidente anche la soddisfazione di Luca Banchi, che ha così commentato: "E' stata una settimana convincente di allenamenti dove lui ha portato tutta la sua voglia, energia e ottimismo dopo quanto accaduto. E’ stato bello rivederlo in campo e sono arrivati anche i suoi 5 punti che la squadra ha voluto celebrare nel modo più giusto. Siamo affianco a un ragazzo che ha vissuto un momento di grande stress e che ha affrontato con maturità e serietà, spero che l’affetto che ha percepito in città, dai tifosi e in tutta la comunità cestistica italiana, perché ovunque siamo stati c’è sempre stato un pensiero per lui, e spero che questo possa essere stato un ulteriore impulso al suo recupero. Continuiamo su questa strada, cerchiamo di portarlo il più velocemente possibile a una condizione che gli permetta di riprendere il suo ruolo dentro una squadra nella quale è arrivato con grandi aspettative, sue e nostre".