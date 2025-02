Polonara rianima la Virtus: "Voglio lo scudetto, con questa maglia sarebbe bellissimo"

"Resta solo lo scudetto, un trofeo che ho perso diverse volte. Credo che tra noi e Milano, visto che le ultime finali sono state queste, il gap non sia così elevato. Uno scudetto viene deciso dai dettagli, conto che questo sia l'anno buono. A Torino non è stata la nostra partita migliore: loro sono partiti subito con aggressività e noi non ci siamo più rialzati. Ci siamo sfaldati e a quel punto era difficile recuperare. Continuo a pensare che ci saranno tante partite con Milano: dobbiamo studiarli, per capire meglio i loro punti deboli e i nostri punti di forza. Il tricolore finora mi è sfuggito, ma voglio prenderlo, prima o poi. Farlo con questa maglia addosso sarebbe ancora più bello".