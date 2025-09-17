Logo SportMediaset
LA VISITA

Polonara in attesa del trapianto di midollo: il capitano del Bologna De Silvestri gli fa visita all'ospedale

Il capitano rossoblù è stato al Sant'Orsola in segno di vicinanza all'ex giocatore delle V Nere

17 Set 2025 - 15:46
© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo De Silvestri al reparto di Ematologia del Sant'Orsola, per salutare Achille Polonara, ricoverato in vista del trapianto di midollo che si è reso necessario a causa della leucemia mieloide che lo ha colpito. Il capitano del Bologna, dopo l'allenamento con i rossoblù, è andato in ospedale per salutare l'ex giocatore virtussino, tornando in quel reparto che già vide Sinisa Mihajlovic combattere la stessa battaglia.

Polonara farà il trapianto di midollo osseo: "Trovata una ragazza americana compatibile al 90%"

