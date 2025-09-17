Polonara in attesa del trapianto di midollo: il capitano del Bologna De Silvestri gli fa visita all'ospedale

Lorenzo De Silvestri al reparto di Ematologia del Sant'Orsola, per salutare Achille Polonara, ricoverato in vista del trapianto di midollo che si è reso necessario a causa della leucemia mieloide che lo ha colpito. Il capitano del Bologna, dopo l'allenamento con i rossoblù, è andato in ospedale per salutare l'ex giocatore virtussino, tornando in quel reparto che già vide Sinisa Mihajlovic combattere la stessa battaglia.