Basket, Polonara farà il trapianto di midollo: "Trovata una ragazza americana compatibile al 90%"

Achille Polonara subirà un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. "È una ragazza americana compatibile al 90%", racconta al Corriere della Sera l'ex ala della Virtus Bologna passato alla Dinamo Sassari, che si è trasferito in Spagna a Valencia dove si è sottoposto al primo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a metà giugno. "Sono stato fortunato, c'erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre", ha aggiunto. Polonara già nel 2023 aveva subito rimozione di una neoplasia testicolare rientrando in campo dopo pochi mesi. "Ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, dal mondo del basket e non, poi mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza di guardare avanti con positività. Mi è stato vicinissimo Belinelli, ci siamo sentiti quotidianamente. Poi i miei compagni di Nazionale e Pozzecco con le loro chiamate prima delle partite mi hanno dimostrato un affetto enorme".