Basket, Eurolega: la Virtus Bologna fa la voce grossa a Belgrado, Partizan battuto 86-68

Le Vu Nere tornano alla vittoria, archiviando i due recenti ko tra coppa e campionato: Morgan trascinatore 

17 Dic 2025 - 22:30
© X

© X

Il Round 16 di Eurolega vede il successo di Bologna, 86-68 sul Partizan a Belgrado. Le Vu Nere di Dusko Ivanovic offrono una grande performance in trasferta, riuscendo a piegare la squadra di Mirko Ocokoljic grazie a un eccellente secondo tempo. Alla Belgrade Arena, la Virtus sale di tono nel terzo quarto e poi sigilla il match nella frazione conclusiva: grande protagonista è Morgan, autore di 14 punti personali. Gli emiliani hanno ora un record di 8-8.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 68-86
La Belgrade Arena fa da sfondo al match tra Partizan e Bologna, sfida che regala un quarto d’apertura parecchio equilibrato. Sia i padroni di casa che le Vu Nere si alternano infatti al comando del risultato, con gli emiliani che riescono a chiudere avanti la prima frazione di cinque lunghezze, trascinati dal solito Carsen Edwards. Il secondo quarto inizia infatti con lo score di 24-19 a favore di Bologna, ma vede il Partizan ribaltare rapidamente le posizioni di forza: l’ingresso sul parquet di Calathes accende i serbi, fomentati pure dai canestri di Washington, Brown e Bonga. La squadra di coach Ocokoljic tocca così il +8, ma non riesce a volare via. Morgan rianima allora la Virtus e la formazione italiana passa al contrattacco, presentandosi all’intervallo in vantaggio 40-37. Nel terzo quarto i ragazzi di Ivanovic tentano quindi un allungo, portandosi sul +8 grazie alla schiacciata a canestro di Niang. Una tripla di Morgan permette poi agli emiliani di salire sulla doppia cifra di vantaggio, con Bologna si che ritrova quindi sul 63-52 a dieci minuti dal termine, merito anche della ferocia difensiva di Diouf. L’ex di serata Smailagic inaugura dunque il quarto conclusivo con una tripla, mentre Hackett firma il +16: l’esigente pubblico di Belgrado inizia così a fischiare il Partizan, il quale appare ormai alle corde. Bologna approfitta allora del momento, si erge sul +23 con Alston Jr., e sigilla l’incontro con l’86-68 finale, tornando alla vittoria in trasferta dopo oltre due mesi: trascinatore assoluto in campo è Morgan, con 14 punti personali e 5 assist. Ora il record delle Vu Nere in Eurolega è di 8 vinte e 8 perse.

