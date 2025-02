La ricetta di coach Poeta: "Serietà, responsabilità ed entusiasmo"

Le rotazioni ulteriormente accorciate dagli acciacchi sotto canestro hanno riportato al centro delle discussioni bresciane il tema del mercato - Il Giornale di Brescia ha riportato oggi la condizione degli uomini di Poeta alla ripresa degli allenamenti: Ndour è indicato come "in ottima condizione", mentre la nascita della figlia Mia Milan potrebbe tenere fuori Chris Dowe dai convocati per la sfida con la Vanoli (il rientro in Italia della guardia ex Tortona è comunque previsto al più tardi mercoledì) -. Secondo coach Poeta, di comune accordo con la società, intervenire ora non vale però la pena: "Con Mauro Ferrari (AD) e Marco De Benedetto (GM) ci confrontiamo spessissimo sul mercato: siamo però contentissimi del nostro roster che ha dimostrato di poter lottare contro chiunque. Non abbiamo nessuna intenzione di intervenire. Due mesi e spiccioli a fine stagione: per ora si può essere molto più che soddisfatti". Dall'alto del 2° posto, a una sola lunghezza dalla Trento capolista, come dargli torto?