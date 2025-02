Pozzecco promuove i giovani: "Hanno dimostrato di poter essere protagonisti"

Gianmarco Pozzecco ha così analizzato la partita contro l'Ungheria: "Sono molto contento. Abbiamo chiuso al primo posto nel girone e in queste gare ho voluto dare responsabilità ai giovani. Non era facile per loro giocare due partite in pochi giorni, soprattutto dopo la grande vittoria in Turchia. Ero preoccupato, perché resettare e rimanere concentrati non è semplice, ma hanno risposto bene. La linea verde? Abbiamo fatto una scelta difficile, ma giusta. Crediamo nei giovani e allo stesso tempo abbiamo dato la possibilità ai veterani di riposare e ai club di gestire meglio i loro giocatori impegnati in Eurolega. In questi giorni i ragazzi hanno vissuto un’esperienza che nei club non sempre hanno: qui avevano responsabilità vere, dovevano essere protagonisti. E hanno dimostrato di poterlo fare".