Italbasket, il discorso da brividi del Poz: "Sono orgoglioso di voi perchè..."

"Vi dico una cosa sola, ragazzi. Non sapete quanto io sia orgoglioso di voi, ma non oggi. Ma non oggi, ma non oggi: sempre. È incredibile, sapete perchè? Perchè la differenza la fa che oggi avete giocato uno per l'altro ed è la cosa più bella del mondo, la cosa più bella che possa esistere nella pallacanestro. Abbiamo giocato con la scritta "Italia" qua (indicando il petto), uno per l'altro. Non c'è cosa più bella, non c'è cosa più bella. E lo vivete, lo sentite in campo (quasi con la pelle d'oca, ndr). Lo vivo io con questi tre imbecilli qua (indicando i suoi assistenti Peppe Poeta, Federico Fucà ed Edoardo Casalone). Lo vivo, lo vedo, lo percepisco"