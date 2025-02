Della Valle rialza Brescia: "Con entusiasmo verso la Final Eight e i playoff"

"Mi aspetto una partita complicata. I biancorossi sanno correre bene, hanno giocatori che fanno canestro. Ross e Brown sono elementi che si possono accendere facilmente. Ma anche McDermott e Reyes hanno talento. Per noi sarà fondamentale vincere sia per avvicinare ulteriormente i play off sia per arrivare con il giusto umore alla Coppa Italia. La squadra è pronta. In competizioni come queste non esiste una favorita. Dobbiamo ricordarcelo. Non cambia molto se siamo testa di serie. Dobbiamo buttare giù la pressione, dovrà prevalere l'entusiasmo".