Pistoia guarda al futuro. Ron Rowan: "Costruiremo una squadra più fisica"

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Presentato il nuovo CDA, il presidente annuncia le conferme di capitan Della Rosa e Saccaggi. "Valutiamo l'invito ricevuto per una competizione europea"

© IPA La dirigenza dell'Estra Pistoia Basket 2000 ha tracciato le proprie linee guida in vista della nuova stagione. Prima uscita pubblica per il neo presidente Ron Rowan, a capo della East Coast Sport Group, che dallo scorso 4 aprile ha rilevato la maggioranza del club: con lui c’erano Massimo Capecchi, il direttore generale Ettore Saracca e, in collegamento da remoto, il direttore sportivo Marco Sambugaro.

In apertura di conferenza stampa è stato annunciato che è stato varato il nuovo consiglio d’amministrazione, composto da tre persone: Ron Rowan alla guida come presidente, il suo vice sarà Massimo Capecchi e il terzo consigliere Dario Baldassarri, che già faceva del precedente consiglio.

Il presidente ha parlato della sua emozione per la nascita del nuovo progetto.

"Sono molto contento di essere qua, al lavoro per Pistoia: ci sono obiettivi importanti per il futuro e per la prossima stagione: ringrazio Massimo, Ettore e tutto il resto della società per quanto fatto e per l’ottimo rapporto instaurato. Ogni giorno lavoriamo per fare qualcosa d'importante nel campionato 2024/25, siamo in modalità work in progress e sono convinto che ci aspetterà una stagione che potrà essere molto positiva. Uno degli obiettivi è quello di lavorare sui ragazzi perché abbiamo intenzione di portare tutto il settore giovanile ad allenarsi direttamente al PalaCarrara, e non più in giro per le varie palestre cittadine, in modo da creare un gruppo unico e avere una condivisione tecnica".

Con idee già delineate anche a livello tecnico.

"Per quanto riguarda la squadra, la decisione è quella di passare al “6+6”: posso già annunciare la permanenza del capitano, Gianluca Della Rosa, e di Lorenzo Saccaggi, che si aggiungono all’arrivo di Luka Brajkovic ufficializzato in questi giorni. Siamo al lavoro per migliorare la squadra in tutti i suoi aspetti e stiamo valutando se ci saranno altre riconferme oppure no: di sicuro la stagione conclusa, con un risultato straordinario ottenuto sul campo dal team, ha messo in evidenza tutto il roster e le offerte per molti nostri giocatori non mancano. La squadra sarà sicuramente più grossa e più fisica di quella appena vista, in grado di difendere forte e catturare rimbalzi visto che il tiro da tre va e viene, mentre la stazza e la presenza fisica in campo dovranno essere tratti distintivi di ogni partita. Inoltre, posso comunicare che ci è giunto l’invito per la partecipazione ad una coppa europea: stiamo facendo le nostre valutazioni e abbiamo qualche settimana di tempo per rispondere".

Il Direttore Generale Ettore Saracca ha infine fatto chiarezza sulla separazione con coach Brienza. "Dopo aver finito la stagione con Gara 3 contro Brescia, dopo poche ore abbiamo tenuto una prima riunione di confronto fra lo stesso allenatore, il ds Marco Sambugaro e Ron Rowan. In questo contesto non sono uscite le sinergie che ci aspettavamo e l’entourage del tecnico ha inviato, a stretto giro, un documento di risoluzione consensuale del suo contratto, che noi abbiamo accettato in tutte le sue parti. Voglio evidenziare, quindi, che la società non ha esonerato coach Nicola Brienza".