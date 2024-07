Pistoia avrà a breve il nuovo coach, parola di Ron Rowan

PANCHINE IN LBA

Il presidente dell'Estra Pistoia Basket ha parlato ai canali ufficiali della società: "Difficile portare in Italia il coach che volevamo"

© Ufficio Stampa Tra le poche squadre di LBA a non aver ancora ufficializzato la guida tecnica per la stagione che verrà, l'Estra Pistoia Basket ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito per bocca del suo presidente, Ron Rowan. Eccone il contenuto:

"Stiamo allestendo un roster per la prossima stagione che avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile, guardando a quel che è successo nel passato campionato, sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla.

Vi posso dire che il nuovo allenatore sarà annunciato a breve e sono convinto che chi arriverà si sentirà sicuramente a suo agio nel lavorare insieme per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Devo dire, comunque, che fino a ora è stato difficile portare in Italia il coach che volevamo (David Bobalik, nda) a causa delle regole che favoriscono di più l’esperienza che un tecnico ha acquisito in aula rispetto a quella che si è conquistato sul campo.

In questi primi mesi siamo sempre in una fase di transizione, per di più in quella che è la mia prima esperienza come presidente di una società di basket italiana, ma sappiamo bene quello che vogliamo: la nostra è una mentalità vincente e vorremmo provare a vincere. La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere, con il nostro progetto sportivo, obiettivi sempre più ambiziosi per dare, da un lato, continuità alla società e, dall’altro, far sì che la nostra squadra possa puntare a un posto nei playoff nel campionato di Serie A".