Petrucci tra la conferma del Poz e la ricandidatura in federazione

LA GUIDA DELLA FIP

Nonostante la delusione di Porto Rico, il presidente intende continuare con Pozzecco come CT ("Porterò la proposta di rinnovo")

© Getty Images Gianni Petrucci sta fisicamente bene, ed è la cosa più importante dopo lo spaventoso incidente automobilistico di inizio aprile. Lo ha confermato in apertura a una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ci si è inevitabilmente poi concentrati sull'immediato futuro di Italbasket. Il presidente della FIP ha spaziato tra diverse tematiche, offrendo alcuni spunti significativi.

© IPA

REAZIONI POST PREOLIMPICO

"Con noi sono rimaste a casa altri grandi squadre: la Slovenia di Doncic, Croazia, Lituania, Argntina e Turchia. Siamo dispiaciuti ma il basket di oggi è questo e andare all'Olimpiade è sempre particolarmente difficile. [...] Parigi? Dovessi andare, comprerei il biglietto. Ma sarei patetico".

ANCORA CON POZZECCO?

"Il suo mandato scade il 31 agosto. Porterò la proposta di rinnovo nel consiglio federale perché dopo l'estate cominciano le qualificazioni europee. [...] Dopo l’eliminazione era dispiaciuto, mi ha detto che lui come tutti gli altri ce l'aveva messa tutta, ma è un combattente e non si tira indietro".

© FIBA

RICANDIDATURA IN FEDERAZIONE

"In questi anni abbiamo centrato due qualificazioni mondiali e una olimpica. La gestione globale non è stata così fallimentare come qualcuno vuole far credere. Mi insultano in parecchi ma io sguazzo in queste cose. Penso alla tristezza di quando mi ignoreranno perché vorrà dire che sono finito. Invece della cultura della sconfitta noi siamo alla cultura dell'insulto ma non mi faccio troppi problemi. Né io né Pozzecco abbiamo voglia di dimetterci".

STRANIERI NEL CAMPIONATO ITALIANO

"I giovani italiani forti ci sono, nel basket come in altri sport. Certe dinamiche però sono cambiate a partire dalla legge Bosman e bisogna gestirle. Il problema del basket, piuttosto, è il numero di partite che devono giocare i club: l'Eurolega è un secondo campionato, le coppe non finiscono mai".

© IPA

NATURALIZZAZIONI PER ITALBASKET

"Banchero per me resta un mistero. È stato lui a scriverci che era interessato a giocare con la nostra nazionale. Il nostro errore quale sarebbe stato? Credere a una cosa che ci aveva scritto? Ora noi non andiamo all'Olimpiade e lui non è stato convocato dagli Stati Uniti. Ora abbiamo DiVincenzo che vuole venire da noi e sarebbe una bella notizia".