Basket, Petrucci promuove la Serie A: "Il livello si è alzato"

PAROLA AL PRESIDENTE

Dai passi in avanti del basket italiano al doppio incarico del c.t. Pozzecco, impegnato tra Nazionale e Asvel: tanti gli argomenti trattati dal numero uno della FIP

© IPA "Stiamo viaggiando sulla strada giusta e intendiamo continuare a percorrerla", parole di Gianni Petrucci. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ha rivelato la propria soddisfazione per il percorso intrapreso dal basket azzurro in un'intervista alla Nuova Venezia, occasione utile per approfondire altri temi tra cui il livello di competitività della Serie A e le sensazioni in vista del Preolimpico da cui sarà attesa la Nazionale.

Sullo stato di salute del basket italiano, ha proseguito Petrucci: "Stiamo attraversando un buon momento, siamo reduci da due Mondiali di fila, dall'Olimpiade di Tokyo con l'auspicio di essere presenti anche a Parigi, poi i risultati del 3x3, una continuità di presenze e prestazioni che mancava da tempo. Stiamo viaggiando sulla strada giusta e intendiamo continuare a percorrerla".

Anche il campionato di Serie A sta regalando grande spettacolo: "Non sono mancati risultati a sorpresa però serviranno altri match per vedere una classifica meglio delineata: il livello si è alzato, vedi ad esempio l'ottima partenza di Napoli. Anche chi non è partito bene ha tutto il tempo per risollevarsi. Vanno fatti i complimenti al presidente Gandini e alla Lega Basket per il grande lavoro che stanno facendo".

Sull'impegno del Preolimpico e il doppio incarico di Pozzecco: "Difficilissimo, però ce la possiamo fare. Incontreremo squadre molto forti, ma anche le avversarie dovranno temere l'Italia che nelle ultime presenze a livello internazionale si è sempre fatta valere. Il doppio incarico di Pozzecco? All'inizio ero scettico, ma i tempi cambiano, alla fine ho ritenuto giusto che Gianmarco abbia potuto giocarsi la carta Villeurbanne e mi dispiace che abbia perso il derby francese con il Monaco".

Sull'ipotesi di un terzo mandato alla guida della FIP: "Deciderà il buon Dio. Se continuerò ad avere la salute, sono disponibile a continuare, ma lo dico a bassa voce. Vedremo di confrontarci quando sarà il tempo, adesso è presto".