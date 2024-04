Incidente d'auto per Gianni Petrucci: è in gravi condizioni

VIOLENTO SCHIANTO

La macchina del presidente della Federbasket è finita in una scarpata: a bordo della vettura c'era anche la moglie

© Getty Images Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Roma. Secondo quanto si apprende, il presidente della Federbasket sarebbe finito in una scarpata con la sua auto mentre stava andando a Valmontone. A bordo della vettura c'era anche la moglie. Ricoverato al San Camillo di Roma, Petrucci sarebbe in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ancora da accertare l'esatta dinamica dello schianto.

Ex presidente del Coni ed ex sindaco di San Felice Circeo, all'ospedale San Camillo Petrucci, 78 anni, si starebbe sottoponendo a una serie di controlli ed esami anche alla testa.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio. Petrucci era al volante della sua auto, sulla quale viaggiava anche la moglie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito in una scarpata per una decina di metri. L'auto ha urtato gli alberi presenti nell'area, ma non si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro oltre ai soccorsi che hanno trasportato Petrucci e la moglie rispettivamente negli ospedali San Camillo e Tor Vergata. Il numero uno della Federbasket avrebbe riportato la frattura di due costole e sarebbero in corso accertamenti per una possibile lesione a una vertebra.

Ricoverata al Policlinico Tor Vergata, la moglie avrebbe riportato solo delle contusioni nell'incidente.

La nota della Federbasket

A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti.

Iervolino a Petrucci: "Siamo tutti con te"

"Tutte le mie preghiere sono per l'amico Gianni Petrucci. Forza Gianni siamo con te". Lo ha scritto sui social il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in merito all'incidente stradale che ha visto coinvolto l'ex numero uno del Coni. Petrucci dalla scorsa stagione è vicino alla società granata di cui è vicepresidente e membro del Cda. Ieri sera il dirigente romano era allo stadio Arechi per Salernitana-Sassuolo.