Italia femminile in semifinale agli Europei, i complimenti di Petrucci

"Azzurre commoventi, bravissime, straordinarie, sono fiero di questo gruppo per come ha giocato queste partite. È una squadra giovane, che ha un presente e un futuro. Sono felice per questo risultato, ora ci attendono partite difficilissime ma a questo punto non ci vogliamo fermare": questo il commento a caldo del presidente della FIP, al termine del 76-74 sulla Turchia dopo un tempo supplementare con cui l'Italbasket del CT Capobianco è tornata in semifinale agli Europei a 30 anni dall'ultima volta.