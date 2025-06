Confermata l'indiscrezione che avevamo riportato nella serata di ieri: i biancorossi di Belgrado hanno annunciato un accordo fino al giugno 2027 con l'ala ex Monaco e Baskonia. Per il nigeriano, 14 punti (64.5% da 2), 6.1 rimbalzi e 2.3 assist in 28' di media nell'ultima Eurolega.