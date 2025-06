Cantù, Valentini non continuerà in Lombardia dopo la promozione

Il playmaker classe '99 di Casale Monferrato ha affidato ai propri social i saluti all'Acqua San Bernardo Cantù di coach Brienza: "Oggi è il giorno degli addii. Con il cuore colmo di emozioni e gratitudine, è arrivato il momento di salutare questa maglia, questi colori, questa squadra: la Pallacanestro Cantù. Cantù non è solo una squadra. È passione, è storia, è una famiglia. È l’orgoglio di lottare su ogni pallone, il calore dei tifosi, l’energia del Pianella e il rispetto che si respira in ogni allenamento e partita. A questa società, ai compagni, allo staff, e soprattutto ai tifosi: grazie. Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Porterò sempre con me ogni istante vissuto qui, dalle vittorie sofferte alle sconfitte che ci hanno insegnato a rialzarci. Cantù sarà sempre casa. A presto, magari su un altro parquet. Ma con voi nel cuore, sempre. Speriamo sia un arrivederci ! Succederà…". Nel suo futuro, a meno di offerte impreviste dalla Serie A, ci sarà ancora A2.