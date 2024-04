Basket, notte tranquilla per Petrucci: "Il decorso delle lesioni è regolare"

DOPO L'INCIDENTE

Il presidente della Federbasket resta ricoverato al San Camillo dopo l'incidente d'auto a Valmontone: "Continua il monitoraggio"

© IPA Gianni Petrucci ha passato una notte tranquilla in ospedale dopo l'incidente d'auto di sabato. L'aggiornamento sulle condizioni del presidente della Federbasket arriva direttamente dal San Camillo di Roma, dove è ricoverato: "Il decorso delle lesioni toraciche è regolare, esente da complicazioni - fa sapere la struttura ospedaliera -. Continua il monitoraggio".

Intorno alle 17 del 6 aprile, per cause ancora da accertare, Petrucci ha perso il controllo della sua Maserati, su cui viaggiava insieme alla moglie, ed è finito in una scarpata. L'ex presidente del Coni, 78 anni, è sempre rimasto vigile ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi, che sono giunti sul posto, a Valmontone, e lo hanno trasportato in elicottero al San Camillo.

In ospedale gli è stata riscontrata una ferita alla testa, un trauma toracico severo con frattura di diverse costole e problemi allo sterno, ma nessun interessamento dei polmoni.

"Eravamo appena usciti di casa e stavamo sulla discesa. - ha raccontato al figlio Matteo quando lo ha raggiunto in ospedale -. In curva ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare".