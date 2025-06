Stando a quanto specificato nell'edizione odierna de La Prealpina, i biancorossi stanno valutando l'ingaggio del classe '95, dal 2021 in forza all'Anwil Wloclavek. Nonostante sia nato a Northport (New York) e cresciuto nel college di Columbia, la naturalizzazione non farebbe sprechare alla squadra di Kastritis, nell'ottica dei tesseramenti, un visto da extracomunitario.