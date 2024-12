Peppe Poeta, altro che scommessa: l'avvio è da predestinato

Una rotazione a 8 uomini, con l'eventuale aggiunta di Mobio, snellita dal mercato estivo rispetto al platoon system di Magro; responsabilità più specifiche e di presa più immediata per Ivanovic, Della Valle, le tre teste della creazione bresciana (4 assist di media a testa); il non essere totalmente dipendenti dalla serata al tiro della propria stella - in stagione, Amedeo Della Valle viaggia allo stesso ritmo realizzativo (16.7 punti a gara) di Bilan e Ivanovic (15.9), nonostante il 12/33 da 2 (nel roster assemblato dal GM De Benedetto, solo Cournooh tira peggio di ADV in avvicinamento a canestro) - ma, tenendo sulla corda tutti gli elementi del roster, trovare sempre una soluzione per "farne uno in più" dell'avversario di turno.