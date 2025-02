Energia, stoppate e schiacciate: la cucina di Paulicap esalta Treviso

A Pistoia, invece, ha girato un tutorial su come si svolge alla grande il mestiere di centro: 18 punti (con 6/8 dal pitturato e 8/8 dalla lunetta), 10 rimbalzi, 4 stoppate e 5 falli subiti, per 34 di valutazione. Dal punto di vista realizzativo è il suo miglior dato di sempre (migliorati i 17 realizzati contro Pesaro nello scorso campionato). Un'altra doppia doppia (dopo quella contro Scafati, 14+16) per far riprendere fiato a Treviso dopo tre sconfitte consecutive.