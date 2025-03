Grassi: "Napoli, basta disattenzioni. Pullen e Zubcic sono importantissimi"

Come si spiega prestazioni totalmente opposte come quelle con Pistoia e la Virtus?

“Non riesco a spiegarla, perché veramente sono state due prestazioni completamente opposte. Una orrenda come quella contro Pistoia, l'altra bellissima contro Bologna, ma anche come quella fatta con Brescia. Purtroppo è una squadra che deve stare sempre sul pezzo e molte volte si perde in facili disattenzioni e quindi può portare a perdere con l'ultima o vincere con la prima”.