Olimpia Milano, un altro colpo: ecco Sergio Rodriguez

In casa Olimpia Milano continua la rivoluzione targata Messina. Il club meneghino ha ufficializzato l'arrivo dal Cska Mosca di Sergio Rodriguez. Il playmaker spagnolo, classe 1986, ha firmato un contratto triennale. "Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici - ha detto al sito ufficiale - Messina è stato decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo". Rescisso il contratto con James.

Un campione d'Europa alla corte di Messina. Rodriguez, che ha vinto l'ultima Eurolega con il Cska, ritrova l'allenatore con cui ha già lavorato ai tempi del Real Madrid nella stagione 2010-2011. “Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera – ha detto il campione spagnolo -. Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L’opportunità di rappresentare un grande club come l’Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi. Forza Olimpia!”.

Con Rodriguez sono 6 i volti nuovi dell'Olimpia: Michael Roll, Shelvin Mack, Aaron White e gli italiani Riccardo Moraschini e Paul Biligha. Risolta anche la grana James: trovato lunedì l'accordo per la risoluzione del contratto dopo che Messina lo aveva scaricato pubblicamente.

