Olimpia Milano: ufficiale l'acquisto di Roll

Continua la rivoluzione targata Ettore Messina in casa Olimpia Milano. Il club meneghino ha ufficializzato l'ingaggio della 32enne guardia-ala Michael Roll, l'ultima stagione al Maccabi Tel Aviv. Il giocatore con passaporto tuniniso ha firmato un contratto biennale. Manca solo l'ufficialità, invece, per l'arrivo di Shelvin Mack, 456 gare in Nba. E' ormai certo l'addio a James, che non rientra nei piani del nuovo coach.

“Voglio dire ai tifosi dell’Olimpia che sono molto più che gasato di cogliere questa opportunità di giocare per un club tanto prestigioso – ha spiegato il neo-acquisto al sito ufficiale del club – Vengo a Milano per dare tutto quello che posso per aiutarci a vincere. Non vedo l’ora di venire e lavorare con Coach Messina, il suo staff e con tutti i ragazzi dello spogliatoio. Ci vediamo presto!”

