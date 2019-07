Moraschini, colpo dell'Olimpia: "Grazie di tutto Brindisi"

10/07/2019

È Riccardo Moraschini il primo rinforzo dell'era Ettore Messina per l'Olimpia Milano. La guardia ha comunicato a Brindisi l'intenzione di cambiare squadra per approdare in Lombardia alla squadra di Armani: pronto un biennale con opzione per il terzo anno. L'azzurro, inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale, è reduce da una buona stagione da 12.3 punti di media in Serie A con 3.3 rimbalzi e 2.8 assist. Su Instagram ha già salutato la squadra pugliese: "Forse deluderò molti brindisini, ma prendere decisioni sul futuro fa parte di questo lavoro. Mi avete dato una marea di affetto in questo anno che non posso spiegare. E spero che, come me, ne il tempo ne questa mia decisione potranno cancellare le emozioni vissute assieme. GRAZIE BRINDISI".