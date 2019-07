Olimpia Milano, ufficiale Paul Biligha: contratto triennale per il sesto italiano alla corte di Messina

Un altro colpo di mercato per l'Olimpia Milano di Ettore Messina, che ha annunciato ufficialmente di aver messo sotto contratto il centro proveniente dall’Umana Reyer Venezia Paul Biligha. Il classe 1990, campione d'Italia con la Reyer nell'ultima stagione, si è detto entusiasta di iniziare una nuova avventura a Milano, dove per altro ritroverà il coach che lo ha allenato con la maglia della Nazionale agli Europei del 2017: “Per me arrivare a Milano significa aver raggiunto passo dopo passo il top".