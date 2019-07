Olimpia Milano, Messina taglia Mike James: "Fuori dal progetto"

DICHIARAZIONE UFFICIALE

“In seguito all’arrivo di Shelvin Mack, e l’ulteriore inserimento che andremo a effettuare nel ruolo di playmaker, ho personalmente informato Mike James che non rientra più nel progetto tecnico dell’Olimpia Milano, e delle ragioni che sono alla base di questa decisione. Il general manager Christos Stavropoulos sta lavorando con gli agenti del giocatore per arrivare ad un accordo che sia di reciproca soddisfazione”. Con queste poche righe Ettore Messina ha ufficialmente annunciato il taglio del playmaker americano, che è stato il miglior marcatore della regular season dell'ultima Eurolega.

Nessun futuro a Milano quindi per James, che solo qualche giorno fa scriveva su Twitter come il coach delle Scarpette Rosse gli avesse detto che avrebbe avuto un ruolo importante nella squadra nella stagione a venire. L'americano, che aveva ancora due anni di contratto con l'Olimpia, dovrà ora cercarsi una nuova squadra e in pole position sembra esserci il Maccabi Tel Aviv. Il club israeliano, che aveva già messo nel mirino l'ex Omegna un'estate fa, sta studiando la situazione e ora pare proprio che il matrimonio si potrebbe fare. Lo riporta il giornalista israeliano Roi Cohen,

