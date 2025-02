Olimpia, mirino puntato sul secondo titolo stagionale col dubbio Mirotic

Stesso epilogo nel match di Eurolega del girone di andata giocato ad Assago, con Milano a sprintare più forte nell'ultimo quarto per portare a casa una vittoria importante (99-90) in un momento delicato. Sempre al Forum, ma in campionato, l'unica W per la Virtus che - con coach Ivanovic in carica da pochi giorni - vinse 82-73 fissando sul 20-20 il parziale tra le due big d'Italia nelle ultime 5 stagioni.