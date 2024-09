Coach Mandole pronto al debutto: "Varese, io ho fiducia"

BASKET

Il 40enne allenatore argentino dell'Openjobmetis esordirà in panchina nel derby con Brescia alla prima di campionato

L'attesa sta per finire. La nuova Varese di Herman Mandole sta per togliere i veli per il debutto in campionato sul campo di Brescia. Sarà la prima da head coach per l'argentino, che mostra ottimismo nonostante qualche difficoltà di troppo durante la preseason e la caratura dell'avversario che la sua squadra dovrà affrontare domenica.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo finalmente terminato il precampionato e devo dire che secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Le cose che mi fanno essere ottimista sono due: il fatto di aver giocato sempre senza Nico Mannion, che è un giocatore molto importante per la squadra, e quello di aver potuto riabbracciare Matteo Librizzi, che ha anticipato i tempi rispetto a quello che immaginavamo e ora è a nostra completa disposizione.

Da un punto di vista dei risultati ottenuti abbiamo avuto alcune partite migliori e altre peggiori, ma la costante è stata il fatto di essere riusciti a migliorarci giorno dopo giorno riuscendo a sviluppare giocatori e squadra. Nel complesso sono tranquillo rispetto a quello che abbiamo fatto e nutro fiducia non solo per domenica, quando faremo il nostro esordio in campionato contro Brescia, ma anche per l’intera stagione. L’obiettivo nostro, infatti, rimane quello di continuare a sviluppare la squadra arrivando a gennaio/febbraio con salute sia a livello personale che a livello di ambiente di lavoro".

