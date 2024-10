Nico Mannion-Olimpia Milano, l'affare si fa? La palla al Red Mamba

Ecco allora che diventerà fondamentale la volontà del giocatore. In queste ore Mannion, in recupero da un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultimo impegno di campionato contro Trapani, sta riflettendo seriamente se forzare la mano col club per accelerare la chiusura della trattativa. Perchè la possibilità di tornare a giocare per un top club dalle grandi ambizioni e soprattutto di misurarsi nuovamente con l'Eurolega dopo le due esperienze non positive con Virtus Bologna e Baskonia non lasciano indifferente il giocatore. Che a breve dovrà uscire allo scoperto, perchè se Mannion continuerà a giocare a Varese oppure cambierà canotta dipenderà - molto, se non unicamente - dallo stesso Red Mamba.