Markovic alza il tiro della Dinamo: "Dobbiamo essere più ambiziosi"

"Penso che possiamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio. Non sono completamente soddisfatto, ma capisco anche che aggiungere undici giocatori nuovi nella costruzione del roster non è semplice. Dopo la qualificazione in Turchia, in Antalya, abbiamo perso un po’ il cammino e lo spirito di squadra dopo la sconfitta in finale. Ci siamo dovuti mettere alle spalle quelle settimane: sembrava non sapessimo cosa fare e come giocare, quando invece in preseason avevamo fatto molto bene. Abbiamo dovuto ritrovare noi stessi. Abbiamo fatto delle buone gare senza riuscire a vincere come a Tortona e a Bologna: per buona parte delle gare c’era sensazione di grande fiducia, ma una volta finita la partita devi guardare oltre, mantenere alta la concentrazione perché il campionato è molto lungo e difficile".