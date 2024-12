Sardara: "Sassari guarda all'Europa. Diamo tempo a Markovic, ci migliorerà"

"La giudico sufficiente, soddisfacente no perché dobbiamo fare di più, sicuramente. Però è evidente che quando cambi undici giocatori su dodici necessiti del tempo giusto per l’amalgama. In Coppa siamo andati molto bene e questo ci dà ottimismo. In campionato è vero che fino a oggi abbiamo avuto tutti scontri duri, ma nel campionato italiano scontri semplici non ce ne saranno. Dobbiamo fare meglio e mi auguro che riprenderemo a farlo".