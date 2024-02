Nba: vincono Boston e Minnesota, sorride anche Orlando

NBA

Celtics e Timberwolves battono New York e Brooklyn, i Magic passano a Detroit

© Getty Images Nella notte Nba vincono le prime due delle Conference. A Est, Boston sbanca il Madison Square Garden e batte 116-102 i Knicks grazie ai 30 punti di Jaylen Brown, mentre a Ovest i Timberwolves si impongono a Brooklyn sui Nets: decisivi i 29 di Edwards e i 28 di Towns. Nonostante i 17 di Simone Fontecchio, Orlando vince 112-109 a Detroit: tutto merito della giocata Banchero, che sul 109-109 a un decimo dalla fine si prende canestro e libero.

NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 102-116

Boston sbanca il Madison Square Garden e si impone 116-102 sui Knicks, confermandosi prima in classifica ad Est. I Celtics arrivano all'intervallo lungo avanti di 4 punti (62-58), ma è nel terzo quarto, con il 35-25 di parziale, che arriva l'allungo decisivo. Nel finale, New York prova a riavvicinarsi con la prestazione generosa del solito Jalen Brunson, che mette a referto 34 punti e 9 assist. Il quasi omonimo Jaylen Brown, invece, ne realizza 30 con 8 rimbalzi per la capolista, aiutata però anche dai 22 di Porzingis e dai 19 di Tatum. Prosegue indisturbata la marcia in vetta di Boston, che ha il record di 45-12 dopo il successo a New York, che è l'ottavo consecutivo. Sempre nella Eastern Conference, invece, i Knicks incassano il quinto ko nelle ultime sei partite e rischiano ora l'aggancio al quarto posto di Philadelphia.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-BROOKLYN NETS 101-86

Vince anche l'altra capolista, quella della Western Conference: Minnesota batte 101-86 Brooklyn in un match che si decide nel secondo tempo. Dopo il 45-42 in favore dei Nets all'intervallo lungo, infatti, i Timberwolves dominano la ripresa (59-41), trascinati dalla super coppia composta da Edwards e Towns: "Ant-Man" mette a referto 29 punti, mentre il dominicano ne realizza 28 con 9 rimbalzi. Tra le fila dei Nets, invece, il migliore è Thomas a quota 18, mentre sono 15 per Bridges. Con questo successo, Minnesota si porta a 40-17 di record, staccando momentaneamente Okc e prendendosi il primo posto in solitaria ad Ovest. Brooklyn, invece, resta undicesima nella Eastern Conference dopo il quarto ko di fila.

DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 109-112

Paolo Banchero decide la sfida tra Orlando e Detroit: finisce infatti 112-109, ma la giocata decisiva è quella del rookie dell'anno 2022/2023. Sul 109-109, infatti, trova il gioco da tre punti a un decimo dalla sirena che vale il 112-109 finale, con Cunningham che poi ci prova dalla sua metà campo senza ovviamente trovare il canestro. Eppure, le migliori prestazioni individuali sono proprio dei Pistons: Cunningham è top scorer del match con 26 punti, mentre Simone Fontecchio ne realizza 17 con 5 assist e 3 rimbalzi. Alla fine, però, viene premiato il quintetto in doppia cifra dei Magic composto da Banchero (15), Suggs e Franz Wagner (14), Harris (12) e Carter Jr (11), Anthony, Moritz Wagner e Isaac a portare 39 punti dalla panchina. Orlando si conferma così sesta ad Est insieme ad Indiana (32-25 di record), mentre Detroit è sempre più ultima a 8-48.