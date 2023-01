Nba: vincono Boston e Memphis, Utah e Milwaukee ko

BASKET

Celtics e Grizzlies ok in casa di Charlotte e Indiana, Fontecchio perde contro Philadelphia. Bucks battuti ancora a Miami

© Getty Images Nella notte Nba, vincono le due prime ad Est e a Ovest: Boston e Memphis si impongono rispettivamente in casa di Charlotte (122-106) e Indiana (130-112). Cadono invece gli Utah Jazz: 3 punti per Fontecchio nella sconfitta interna con Philadelphia (118-117). Perde anche Milwaukee, battuta per due volte nel giro di due giorni da Miami (111-95). Dallas ko 136-119 a Portland, Atlanta e Minnesota stendono Toronto (114-103) e Cleveland (110-102).

CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 106-122

Sesto successo consecutivo per Boston, sempre prima nella Eastern Conference dopo il 122-106 in casa di Charlotte. I Celtics sorridono grazie ad un secondo tempo in cui rifilano 20 punti agli Hornets (60-40), rimontando il 66-62 di metà gara in favore dei padroni di casa. Decisivi i 33 punti di Jayton Tatum, che sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi, e i 30 di Brogdon, mentre i 31 di LaMelo Ball non salvano Charlotte, sempre più fanalino di coda ad Est (11-33) dopo la quarta sconfitta di fila. Boston, invece, allunga su Brooklyn ed è la squadra con il miglior record (32-12) di tutta l'Nba.

INDIANA PACERS-MEMPHIS GRIZZLIES 112-130

Memphis si impone 130-112 in casa di Indiana, centrando la nona vittoria di fila e restando in vetta alla Western Conference con 29-13 di record, lo stesso di Denver. La sfida con i Pacers vede subito i Grizzlies prendere il comando delle operazioni, con il +8 di fine primo quarto (36-28) che diventa +16 (68-52) a metà incontro. La capolista ad Ovest aumenta il vantaggio per poi gestire nel finale grazie ai 25 punti di Bane e alla doppia doppia da 25 punti e 10 assist di Morant, autore di una super schiacciata su Smith nel corso del terzo quarto che vale anche il momentaneo +20. Ai Pacers non bastano, invece, i 25 di Duarte: ad Est è ora ottavo posto per Indiana, che scivola via dalla zona playoff con il terzo ko consecutivo.

UTAH JAZZ-PHILADELPHIA 76ERS 117-118

Simone Fontecchio e i Jazz devono arrendersi a Joel Embiid e a Philadelphia, che grazie al canestro a 5 secondi dalla fine del camerunense si impongono 118-117 in Utah. Eppure, i Sixers sembrano subito prendere il largo con il 41-24 del primo quarto, ma i padroni di casa risalgono fino al 117-116 del finale, quando la giocata decisiva di Embiid vale la sconfitta dopo due successi di fila. Non bastano i 38 punti di Clarkson per i Jazz, visto che Harden chiude in doppia doppia con 31 punti e 11 assist e Embiid ne mette a referto 30. Poco meno di 8 minuti, invece, per Simone Fontecchio, che segna solo una tripla. I Sixers si confermano in zona playoff ad Est: è quarto posto con 26-16 di record, ad una vittoria di distanza dai Bucks terzi.

MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 111-95

Seconda vittoria nel giro di due giorni per Miami contro Milwaukee: il rematch finisce 111-95 per gli Heat, ora vicinissimi alla zona playoff della Eastern Conference. I padroni di casa partono forte e il +8 del primo quarto (28-20) è lo stesso dell'intervallo lungo (53-45). I Bucks si riportano sotto, così è il 34-24 dell'ultimo periodo a certificare il successo di Miami, che porta la firma di Vincent (27 punti), Adebayo (20 con 13 rimbalzi) e Oladipo (20), con Butler a quota 16. Senza Giannis Antetokounmpo, invece, è dura per Milwaukee, che pur mandando sei giocatori in doppia cifra (Portis è il migliore a quota 15) incassa la seconda sconfitta di fila. Ora, i Bucks sono terzi con 27-16 di record, ma Philadelphia (26-16) e Cleveland (27-17) non sono distanti.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DALLAS MAVERICKS 136-119

Stavolta, Damian Lillard non ha nulla da recriminare: i suoi 36 punti con 10 rimbalzi risultano decisivi per la vittoria di Portland, che supera 136-119 Dallas ora quinta ad Ovest. I Blazers allungano grazie soprattutto al 40-26 del secondo quarto, che vale il +15 (71-55) a metà gara: un distacco che i Mavs non riescono più a recuperare, nemmeno con i 15 punti e i 10 assist di Luka Doncic, impreciso al tiro (7/19). Portland si gode anche i 22 punti con 11 rimbalzi di Burkic e i 21 di Simons, mentre il migliore per Dallas è Dinwidde a quota 25, con Bullock a 24. I Blazers interrompono la striscia negativa di cinque ko, ma sono ancora fuori dalla zona play-in ad Ovest, seppur per una sola vittoria.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-CLEVELAND CAVALIERS 110-102

Cleveland va ko in Minnesota: finisce 110-102 per i Timberwolves, che con la sesta vittoria nelle ultime sette partite aggancia la zona playoff, così come i Golden State Warriors e i Clippers. Successo che arriva in rimonta, visto che a fine terzo quarto i Cavs sono avanti 80-77, trascinati dai 19 punti di Allen e Mobley. In una serata in cui però Mitchell non incide (14 punti con 5/16 dal campo), ci pensano Edwards (26), Reid (17) e Nowell (16) a stendere la franchigia dell'Ohio. Ad Ovest, Minnesota è in lotta per l'accesso diretto ai playoff, così come Cleveland che, però, scivola al quinto posto, superata da Philadelphia.

TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 103-114

Colpo esterno di Atlanta, che si impone 114-103 in casa dei Raptors. Match saldamente in mano agli Hawks, che sin da subito prendono il largo in Canada: a fine primo quarto è +9 (34-25), mentre all'intervallo lungo i georgiani sono avanti 69-57. Il +5 (27-22) del terzo quarto chiude i giochi, con i Raptors che riescono solo a rendere meno amaro il ko. Inutile la doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di Barnes: finalmente la coppia Young-Murray funziona, con 56 punti in due per Ice Trae (29) e per l'ex San Antonio (27). Con questo successo, gli Hawks staccano proprio Toronto: le due franchigie sono rispettivamente nona (Atlanta) e decima (i Raptors) nella Eastern Conference.