Nba: Spurs ancora al tappeto, sorride LeBron

01/12/2018

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 103-114

Vittoria molto importante per LeBron e i suoi Lakers che così facendo aggiungono un ulteriore successo al record stagionale. Nella notte il solito James realizza ben 28 punti, supportato dai 19 di Ingram ma soprattutto dalla doppia doppia di Kuzma (15 punti e 12 rimbalzi). In doppia cifra per i gialloviola anche Ball (10), Caldwell-Pope (13) e Chandler (13 punti e 12 rimbalzi). Nei Mavs brutta partita per Doncic che finirà con soli 6 punti tirando con il 15% dal campo (2/13). Bene invece Barnes con 29 punti in 34 minuti di gioco.



Houston Rockets-San Antonio Spurs 136-105

Situazione che inizia a preoccupare per gli Spurs che subiscono un'ennesima disastrosa sconfitta, questa volta superati dai Rockets. Houston mette a segno importanti numeri grazie a Harden (23 punti e 10 assist), Paul (14 punti e 10 assist), Capela (27 punti e 12 rimbalzi) e Gordon (26). Negli Spurs bene solo DeRozan (18) e Aldridge (20). Per l'azzurro Marco Belinelli 16 minuti di partita in cui mette a segno 10 punti e 2 rimbalzi.



Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 95-128

Nessun problema per Boston che asfalta Cleveland con ben 33 punti di scarto. Partita da ex per Kyrie Irving che non ha risparmiato la sua precedente squadra, segnando ben 29 punti. I 15 di Morris, i 14 di Hayward e i 13 di Tatum hanno completato il lavoro. Nei Cavs positiva prestazione di Sexton (15), Thompson (13 punti e 12 rimbalzi), Clarkson (16) e per il neoarrivato (nella trade con Utah) Burks (15).



Utah Jazz-Charlotte Hornets 119-111

Vittoria importante per i Jazz, che con il successo di stanotte porta il suo record a 11 vittorie e 12 sconfitte. Mitchell (30 punti) in compagnia di Gobert (20 punti e 17 rimbalzi) e Crowder (24) ha saputo portare i Jazz alla vittoria in trasferta. Sono 14 invece i punti all'esordio in maglia Jazz per Kyle Korver (giunto a Utah dopo la trade con Cleveland). Buona prestazione nonostante la sconfitta per Lamb (24), Walker (21) e Parker (20).



Chicago Bulls-Detroit Pistons 88-107

Ottima prestazione di Griffin (20 punti e 10 rimbalzi) e Drummond (19 punti e 20 rimbalzi) che si sta dimostrando sempre di più come uno dei duo nel reparto lunghi tra i più temuti dell'intera lega. Male i Bulls, in particolare LaVine che terminerà la partita con soli 8 punti tirando con il 25% dal campo (3/12), bene invece il rookie, Carter Jr con 28 punti al termine del match.



Washington Wizards-Philadelphia 76ers 98-123

Ennesimo ko per i Wizards che stanno affrontando un pessimo periodo, peggiorato anche alla notizia del peggioramento delle condizioni fisiche di Dwight Howard. I Sixers approfittando di ciò riescono a portare a casa la vittoria numero 16 in stagione. Protagonisti della gara Embiid (16 punti e 15 rimbalzi) e Simmons (13 punti e 10 assist). Male invece per i Wizards, John Wall che terminerà la partita con 11 punti tirando con il 27% (4/15), prestazioni positive però per Beal (19) e Rivers (15).



Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets 131-125 (ot)

Sfida molto combattuta tra due squadre che si sono date battaglia fino al secondo tempo supplementare, a spuntarla sono stati i Grizzlies capaci sbancare Il Barclays Center grazie alle prestazioni super di Jackson Jr. (36 punti) e di Conley (37 punti e 10 assist). Da elogiare anche la doppia doppia di Gasol da 15 punti e 15 rimbalzi. Nei Nets nonostante l'amara sconfitta buone sono le performances da parte di Russell (26), Carroll (21 punti e 12 rimbalzi) e Allen (15 punti e 12 rimbalzi).



New Orleans Pelicans-Miami Heat 101-106

Sconfitta a sorpresa per i Pelicans che subiscono una pesante sconfitta contro un avversario non del tutto impossibile da battare. New Orleans ko nonostante una super prestazione da parte di Anthony Davis che realizzerà ben 41 punti, bene anche Mirotic (15) e Holiday (21) che però non hanno saputo aiutare in modo definitivo il loro centro. Miami finalmente ritorna alla vittoria grazie a un Richardson da 20 punti, e con un Wade da ben 18 punti in uscita dalla panchina.



Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 109-124

Tutto liscio per i Thunder che superano gli Hawks, con Oklahoma in controllo della partita per tutta la gara. Protagonista della gara, Russell Westbrook con ben 23 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. I Thunder manderanno in doppia cifra altri cinque giocatori: Schröder (18), George (20), Abrines (21), Noel (14) e Patterson (13). Negli Hawks sufficiente Len (19) e bene Collins (19 punti e 11 rimbalzi).



Orlando Magic-Phoenix Suns 99-85

Sfida tra due delle squadre più talentuose di giovani della lega. Partita vinta senza particolari difficoltà per i Magic che guidati dal più esperto Vucevic autore di 25 punti con 15 rimbalzi, e coadiuvato da Gordon (18) e Ross (21) ha saputo portare a casa il successo numero undici in stagione per i suoi. I Suns privi di Booker hanno dovuto affidarsi a Ayton (19), Crawford (18), Ariza (10) e Jackson (10) che non sono riusciti ad avitare la sconfitta.



Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 113-112

Partita molto importante tra due delle squadre classificate nella top 5 nella Western Conference, a spuntarla sono i Nuggets che riescono ad espugnare il Moda Center di Portland. Denver grazie ad un ottimo Millsap (22 punti e 10 rimbalzi) e ad una grande prestazione di Harris (27), riuscirà a portare a casa la vittoria numero 14 in stagione. Portland si rammarica pensando a McCollum da 33 punti, bene però anche Nurkic con una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi.