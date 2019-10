NBA, si riparte dopo la rivoluzione mercato: il focus sulla Pacific Division

PACIFIC DIVISION

Gabriele Cattaneo

Pacific Division, benvenuti nel magico mondo di Los Angeles. È la sfida più attesa e andrà in scena già il primo giorno di campionato. Lakers contro Clippers. Lebron James e Antony Davis contro Kawhi Leonard e Paul George. Sono in molti a pensare che sarà il tema dominante di tutta la stagione e che l’anello arriverà nella città degli angeli. I Lakers hanno cambiato tutto. A partire dall’allenatore: Frank Vogel. È tornato Dwight Howard, ma soprattutto c’è curiosità per elementi difensivi e d’esperienza come Danny Green e Avery Bradley. I Clippers invece sono convinti che Beverley, Harrell e Lou Williams possono essere i giusti complementi ai due fenomeni. NBA al via il 22 ottobre, tutte le nuove maglie

Getty Images

È ironico che vengano quasi accantonati i Golden State Warriors. Certo è partito Durant, ma sono rimasti Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson che però rischia di saltare l’intera stagione per infortunio. Ecco perché è arrivato D’Angelo Russell, reduce dalla miglior stagione in carriera con i Nets. Il livello è alto ma guai a sottovalutare Sacramento. De’Aaron Fox è una stella emergente e Bogdan Bogdanovic è attesa alla consacrazione dopo il Mondiale da protagonista con la Serbia, potendo contare anche sul connazionale Bjelica. Attenzione a Marvin Bagley. Difficile che Phoenix possa trovare spazio. I giovani sono tanti e buoni: da Book a Ayton. L’esperienza è affidata a due europei navigati come lo spagnolo Ricky Rubio, MVP del Mondiale, e Dario Saric che, dopo tanto girare, si augura di poter trovare la giusta sistemazione in Arizona.

