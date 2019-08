Nba, il calendario 2019-2020: derby Lakers contro Clippers alla prima, Melli subito a casa dei campioni

NBA

Arriva il calendario ufficiale della Nba per la stagione 2019-2020, e sarà inizio con il botto: il primissimo giorno della regular season (il 22 ottobre) offrirà subito il primo derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers. I Toronto Raptors campioni in carica ospiteranno i New Orleans Pelicans, per il battesimo di fuoco di Nicolò Melli. Belinelli e i San Antonio Spurs ricevono New York alla prima, Gallinari e i Thunder andranno a sfidare i Jazz.

Dal 22 ottobre 2019 fino al 15 aprile 2020. Saranno queste le date di apertura e chiusura della nuova stagione Nba, o per meglio dire della sua regular season. Poi, dal 18 aprile in poi, sarà già tempo di Playoff, con la caccia al titolo conquistato nell'ultima edizione dai Toronto Raptors che sarà finalmente aperta. E proprio Kyle Lowry e compagni apriranno inevitabilmente il 2019-2020: i loro Toronto Raptors affronteranno i New Orleans Pelicans nella primissima partita del nuovo anno, che si terrà appunto il 22 ottobre 2019 in occasione della Opening Night della Nba, con tanto di consegna degli anelli ai vincitori del campionato 2019 (prima franchigia canadese della storia a riuscirci). Questa sfida permetterà tra l'altro di consumare subito il primo incrocio tutto italiano della nuova stagione Nba, con Sergio Scariolo (sulla panchina di Toronto) che darà il benvenuto in America a Nicolò Melli, appena arrivato a New Orleans. E la stessa giornata saluterà la prima delle quattro sfide tutte Made in L.A., con Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers che si affronteranno in uno Staples Center spaccato esattamente a metà.

Marco Belinelli e Danilo Gallinari dovranno invece attendere il giorno successivo per giocare la prima stagionale: i San Antonio Spurs del bolognese riceveranno infatti solo il 23 ottobre i New York Knicks, che puntano a una stagione di rilancio dopo uno degli anni più bui della loro storia. Stessa data anche per la trasferta a Salt Lake City degli Oklahoma City Thunder, nuova squadra del Gallo che sfiderà gli Utah Jazz. Il 24 ottobre presenterà invece uno scontro infuocato, tra due delle realtà più belle da vedere della passata stagione: sarà Houston Rockets contro Milwaukee Bucks, James Harden e Russell Westbrook contro Giannis Antetokounmpo. E nella stessa giornata si accenderanno le luci sul Chase Center, nuova casa dei Golden State Warriors che per la prima assoluta nell'impianto appena inaugurato riceveranno i Clippers, in un derby tutto californiano. Il primo scontro tra italiani arriva il 2 novembre: Thunder contro Pelicans vorrà dire per la prima volta Gallinari contro Melli su suolo americano. E il 7 dello stesso mese, invece, una sfida che ormai è diventata un classico: Belinelli contro Gallinari, per Spurs-Thunder. Spurs-Pelicans (e cioè Belinelli contro Melli) si giocherà invece nell'ultimissima giornata, il 15 aprile.

Altre date da segnare in rosso sul calendario? Eccole: imperdibile la sfida dell'11 dicembre tra Toronto e Clippers, la prima volta di Kawhi Leonard in Canada dalla sua partenza (e l'occasione in cui riceverà l'anello per lo storico titolo vinto con i Raptors), mentre qualche giorno prima il tuffo al cuore sarà addirittura doppio: il 27 novembre Kyrie Irving andrà con i Brooklyn Nets a far visita ai Boston Celtics, mentre Anthony Davis giocherà New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers in Louisiana, ma con la casacca gialloviola. Spettacolo nelle sfide natalizie: altro derby Lakers-Clippers, scontri stellari tra Houston Rockets e Golden State Warriors a ovest, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers a est. Senza dimenticare Toronto-Boston, i sorprendenti campioni di oggi contro la storia del basket a stelle e strisce. Non mancano incroci stuzzicanti anche per il 20 gennaio 2020, il Martin Luther King Day: Oklahoma City Thunder contro Houston Rockets (con Russell Westbrook che torna per una notte nella sua vecchia casa) e Celtics contro Lakers, una sfida che decennio dopo decennio non sarà mai banale.