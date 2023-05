Nba: rimonta da sogno per i Miami Heat, è 2-0 sui Celtics

playoff nba

Butler e compagni rientrano da uno svantaggio in doppia cifra nell'ultimo quarto e vincono 111-105. Si tratta del secondo successo in trasferta, ora per Boston si fa dura

© Getty Images Gara-2 della finale dell'Eastern Conference sorride ancora ai Miami Heat, che fanno un altro passettino verso le Finals Nba ottenendo la seconda vittoria sul campo dei Boston Celtics. Jimmy Butler e compagni rientrano dal doppio svantaggio nell'ultimo quarto, col numero 22 che chiude a 27 punti, e vincono col punteggio di 111-105. Non basta la grande prova di Tatum (34 punti) per evitare il 2-0 nella serie, alla vigilia delle due gare in Florida.

I Miami Heat fanno il bis ed eguagliano il risultato ottenuto dai Denver Nuggets, portandosi sul 2-0 nella finale dell'Eastern Conference. Un punteggio che ha un valore doppio, perchè entrambe le vittorie della formazione della Florida sono arrivate in trasferta, sul campo dei Boston Celtics, ed ora ci saranno due gare tra le mura amiche per tentare di chiudere subito la serie. La partita è dalle mille sfaccettature, con gli Heat che chiudono sul +4 a metà partita e vengono poi raggiunti e superati dai rivali, che raggiungono un vantaggio in doppia cifra nell'ultimo periodo. La reazione di Miami è però furibonda e un ultimo quarto da 36-22 vale il sorpasso e la vittoria finale col punteggio di 111-105. Il frontman è sempre Jimmy Butler, che trascina i suoi nei cinque minuti finali con nove punti (su 24) e chiude con un totale di 27, a cui si aggiungono 8 rimbalzi e 6 assist. Il mismatch fisico tra il numero 22 di Miami e Grant Williams risulta decisivo, così come è impattante Caleb Martin, che parte dalla panchina e si ritrova a giocare 32 minuti con la mano caldissima. Per lui 25 punti con 11/16 totale al tiro e 3/7 da tre, che gli consentono di superare l'ottima prova di Adebayo: il centro sfiora infatti la tripla doppia con 22 punti, 17 rimbalzi e 9 assist, nella serata che vede tornare decisivo anche Robinson (15). Ai Boston Celtics, chiamati ora alla rimonta in trasferta, non basta un sontuoso Jayson Tatum: per lui 34 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, ma anche la consapevolezza di essersi perso nell'ultimo quarto, con due errori al tiro e due palle perse sanguinose. Sparisce dal gioco anche Jaylen Brown (16), che chiude con pessime percentuali al tiro: 7/23 con una sola tripla (su sette) e un dato di plus/minus sconcertante (-24). Una prova da dimenticare per i Celtics, che ora sfideranno la storia: nel 92% dei casi chi si trovava sul 2-0 dopo le prime due gare ha vinto la serie. Miami spera di confermare la statistica.

Vedi anche Basket Nba: subito colpaccio di Miami, vince gara-1 a Boston