Nba: subito colpaccio di Miami, vince gara-1 a Boston

playoff nba

Gli Heat si impongono 123-116 al TD Garden con 35 punti di Butler: già invertito il fattore campo

© Getty Images In Nba arriva la prima vittoria della finale playoff della Eastern Conference: è di Miami, che inverte subito il fattore campo imponendosi 123-116 in casa di Boston. Il match si decide grazie soprattutto al poderoso 46-25 del terzo periodo in favore degli Heat, trascinati ancora dai 35 punti di Jimmy Butler. Non bastano, invece, i 30 di Tatum ai Celtics. Nella notte tra venerdì e sabato si disputerà gara-2, ancora al TD Garden.

Non poteva che iniziare con un colpo di scena la finale della Eastern Conference in Nba. L'atto conclusivo dei playoff ad Est si apre con il colpo esterno di Miami, che vince 123-116 in casa di Boston e si prende subito l'1-0 nella serie, invertendo il fattore campo. A risultare decisiva è una super ripresa degli Heat: il 66-50 dopo l'intervallo lungo e, in particolare, il 46-25 del terzo periodo permettono alla formazione di Spoelstra di ribaltare il +9 (66-57) in favore dei Celtics. A trascinarla non poteva che essere Jimmy Butler, che apre la sua serie con 35 punti, 7 assist, 5 rimbalzi e un ottimo 12/25 dal campo. Il leader di Miami è però in buona compagnia, visto che Adebayo ne mette a referto 20 e che sono addirittura in quattro a chiudere a quota 15: Lowry, Martin, Strus e Vincent. I detentori del titolo ad Est, invece, non riescono ad imporsi nonostante i 30 punti di Jayson Tatum (che chiude con 9/17 al tiro), i 22 di Brown e i 19 di Brogdon, con Robert Williams (14), Marcus Smart (13 con 11 assist) e White (11) a completare i sei giocatori in doppia cifra per i padroni di casa. Nella notte tra venerdì e sabato andrà in scena gara-2, sempre al TD Garden: Boston, al terzo ko nelle ultime cinque partite di fronte al proprio pubblico, è chiamata al riscatto per non complicare maledettamente la strada verso le Finals. Gli Heat di uno scatenato Jimmy Butler, invece, puntano al clamoroso 2-0 per ipotecare la rivincita dopo l'eliminazione dello scorso anno.

Vedi anche Basket Nba: Jokic trascina Denver, i Nuggets vincono gara-1 sui Lakers